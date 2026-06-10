プロ野球・元中日ドラゴンズの山崎武司さんの長男が、オークションへの出品を請け負うなどとウソを言い高級腕時計をだまし取ったとして逮捕されました。職業・住居不詳の山崎大貴容疑者(29)はおととし11月、会社役員の男性(65)に「腕時計を預けてもらえば海外のオークションに出品して高値で売却できる」などとウソを言い、時価685万円相当の腕時計をだまし取った疑いで逮捕されました。警察によりますと、代金