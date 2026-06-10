ドジャース・大谷翔平【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平は宇宙人？　理解不能の“.939＆.074”…米ファン最敬礼「最も過小評価されている」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース大谷翔平が、投打でメジャー全体を席巻する成績を残している
  • 打者としてナ・リーグのOPS部門でトップに浮上し、投手としても防御率0点台
  • 米記者も脱帽する異次元の数値に、米ファンも「次元が違う」と脱帽している
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