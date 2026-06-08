区分マンション投資は、失敗者が多い分野として知られている。その典型的なパターンが「価格が安いから」という理由だけで物件を購入し、後から修繕費の重さに気づくというものだ。 不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が公開した動画では、築40年を超えた区分マンションを購入してしまった実際の失敗事例が丁寧に取り上げられた。売主が相続で取得し手放した物件で、室内は相当に老朽化が進んでいた。和室の多い