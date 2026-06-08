全国で相次ぐ高速道路の逆走トラブル。重大な事故に直結する可能性が極めて高く、そこにはどのようなドライバーの心理が働いているのか？逆走を未然に防ぐため、物理的・視覚的に警告を促す対策も始まっています。 【写真を見る】逆走すると「ドカン！」高速道路で突起物による衝撃警告物理的・視覚的にアプローチ「命を守る最新対策」 専門家が分析、逆走3つのタイプ （街の人）「テレビでそういったものが放送