ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」より、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用した、アニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）から不死川玄弥、栗花落カナヲモデルを新たにラインナップ。一部店舗にて先行発売される。6月5日（金）に予約開始し、7月3日（金）に発売される。日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを表現。文字盤を熟練の職人が一つ