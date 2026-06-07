デジタル時代、医療の世界にもオンライン化は浸透しつつある。精神科も例外ではない。メンタルを病んだ患者にとっては、対面でないことはむしろ都合がいいともいえるのかもしれない…。 ではその実態はどうなのか。過去にオンラインの精神クリニックに登録したことがある精神科医はその仕組みを知り、「恐ろしくなった」という。 結局、5回の勤務で辞めたという現役の精神科医がみた、遠隔精神クリニックの空虚な実態とは…。