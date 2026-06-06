ユニクロ「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズから、キッズ向けの新作が2026年6月15日(月)より順次登場する。【写真】キッズ「ピーナッツ」UTスウェット＆UVカットキャップ全デザインをチェック！今回のテーマは、カレッジライフを謳歌するスヌーピー。世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されているチャールズ・シュルツさん原作の人気コミック『ピーナッツ』から、カレッジロゴやユニフ