ユニクロ「スヌーピーUT」キッズに“コーチジャケット”が新登場！カレッジロゴのスウェット＆UVカットキャップも
ユニクロ「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズから、キッズ向けの新作が2026年6月15日(月)より順次登場する。
【写真】キッズ「ピーナッツ」UTスウェット＆UVカットキャップ全デザインをチェック！
今回のテーマは、カレッジライフを謳歌するスヌーピー。世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されているチャールズ・シュルツさん原作の人気コミック『ピーナッツ』から、カレッジロゴやユニフォームスタイルを取り入れた、新学期にもぴったりなデザインが並ぶ。
■カレッジロゴが効いた、ドライスウェット全4色
「ピーナッツ ドライスウェットシャツ」(1990円)は全4色。ワインは「PEANUTS」のアーチロゴに「ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風エンブレムを合わせた、王道のカレッジルック。ライトグレーは「CLUB PEANUTS 1971」の文字とともに、サングラス姿のクールなスヌーピーが登場する。
ネイビーは、赤キャップをかぶってグローブを着用したスヌーピーが主役。グリーンは黄色い「P」レターにちょこんと寄り添うジョー・クール、シュルツさんのサイン入り。
サイズは100(3-4歳)〜160(14歳)の7サイズ展開だが、100センチサイズはオンラインストア限定となるので注意しよう。
■プレッピーなコーチジャケット、キッズサイズが登場！
「ピーナッツ コーチジャケット」(3990円)は、ワイン、ネイビー、グリーンの3色。ワインレッドは、前面に「PEANUTS ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風ロゴ、背面には「PEANUTS SINCE 1950」の大きなバックロゴが入る。
ネイビーは赤キャップのスヌーピーがバックに大きく描かれ、グリーンは胸元に「P」レタードのワンポイント入りで、それぞれ違うかわいさが楽しめる。
裏地は、ピーナッツのコミックがプリントされた遊び心のある仕様。袖口はゴムで風の侵入を防ぎ、スナップボタンで着脱も簡単なので、秋口の肌寒い日のはおりものに活躍してくれそう。
■紫外線対策もばっちり！UVカットキャップ全3色
3アイテムのうち、2026年6月15日(月)からいち早く店頭に並ぶのが「ピーナッツ UVカットキャップ」(1500円)。ワインには「PEANUTS ATHLETIC 1950」の円形エンブレム、ネイビーにはPEANUTSロゴと寝そべったスヌーピー、グリーンには「P」レタードとジョー・クールの刺しゅうがあしらわれている。KIDSのワンサイズで、紫外線が気になるこれからの季節のおでかけにぴったりだ。
スウェットとコーチジャケットは2026年8月上旬発売予定。まずは6月15日に登場するUVカットキャップを、夏のおでかけスタイルに加えてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】キッズ「ピーナッツ」UTスウェット＆UVカットキャップ全デザインをチェック！
今回のテーマは、カレッジライフを謳歌するスヌーピー。世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されているチャールズ・シュルツさん原作の人気コミック『ピーナッツ』から、カレッジロゴやユニフォームスタイルを取り入れた、新学期にもぴったりなデザインが並ぶ。
「ピーナッツ ドライスウェットシャツ」(1990円)は全4色。ワインは「PEANUTS」のアーチロゴに「ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風エンブレムを合わせた、王道のカレッジルック。ライトグレーは「CLUB PEANUTS 1971」の文字とともに、サングラス姿のクールなスヌーピーが登場する。
ネイビーは、赤キャップをかぶってグローブを着用したスヌーピーが主役。グリーンは黄色い「P」レターにちょこんと寄り添うジョー・クール、シュルツさんのサイン入り。
サイズは100(3-4歳)〜160(14歳)の7サイズ展開だが、100センチサイズはオンラインストア限定となるので注意しよう。
■プレッピーなコーチジャケット、キッズサイズが登場！
「ピーナッツ コーチジャケット」(3990円)は、ワイン、ネイビー、グリーンの3色。ワインレッドは、前面に「PEANUTS ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風ロゴ、背面には「PEANUTS SINCE 1950」の大きなバックロゴが入る。
ネイビーは赤キャップのスヌーピーがバックに大きく描かれ、グリーンは胸元に「P」レタードのワンポイント入りで、それぞれ違うかわいさが楽しめる。
裏地は、ピーナッツのコミックがプリントされた遊び心のある仕様。袖口はゴムで風の侵入を防ぎ、スナップボタンで着脱も簡単なので、秋口の肌寒い日のはおりものに活躍してくれそう。
■紫外線対策もばっちり！UVカットキャップ全3色
3アイテムのうち、2026年6月15日(月)からいち早く店頭に並ぶのが「ピーナッツ UVカットキャップ」(1500円)。ワインには「PEANUTS ATHLETIC 1950」の円形エンブレム、ネイビーにはPEANUTSロゴと寝そべったスヌーピー、グリーンには「P」レタードとジョー・クールの刺しゅうがあしらわれている。KIDSのワンサイズで、紫外線が気になるこれからの季節のおでかけにぴったりだ。
スウェットとコーチジャケットは2026年8月上旬発売予定。まずは6月15日に登場するUVカットキャップを、夏のおでかけスタイルに加えてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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