ユニクロ「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズから、キッズ向けの新作が2026年6月15日(月)より順次登場する。

【写真】キッズ「ピーナッツ」UTスウェット＆UVカットキャップ全デザインをチェック！

今回のテーマは、カレッジライフを謳歌するスヌーピー。世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されているチャールズ・シュルツさん原作の人気コミック『ピーナッツ』から、カレッジロゴやユニフォームスタイルを取り入れた、新学期にもぴったりなデザインが並ぶ。

■カレッジロゴが効いた、ドライスウェット全4色

「ピーナッツ ドライスウェットシャツ」(1990円)は全4色展開


「ピーナッツ ドライスウェットシャツ」(1990円)は全4色。ワインは「PEANUTS」のアーチロゴに「ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風エンブレムを合わせた、王道のカレッジルック。ライトグレーは「CLUB PEANUTS 1971」の文字とともに、サングラス姿のクールなスヌーピーが登場する。

ワインは「PEANUTS」のアーチロゴと「ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風エンブレム


ライトグレーは「CLUB PEANUTS 1971」のロゴと、サングラス姿のジョー・クールが主役のデザイン


ネイビーは、赤キャップをかぶってグローブを着用したスヌーピーが主役。グリーンは黄色い「P」レターにちょこんと寄り添うジョー・クール、シュルツさんのサイン入り。

ネイビーは、赤キャップをかぶっているスヌーピーが主役


グリーンは胸元に「P」のレタードと、ジョー・クールのワンポイントがおしゃれに決まる


サイズは100(3-4歳)〜160(14歳)の7サイズ展開だが、100センチサイズはオンラインストア限定となるので注意しよう。

■プレッピーなコーチジャケット、キッズサイズが登場！

「ピーナッツ コーチジャケット」(3990円)はワイン、ネイビー、グリーンの全3色展開


「ピーナッツ コーチジャケット」(3990円)は、ワイン、ネイビー、グリーンの3色。ワインレッドは、前面に「PEANUTS ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風ロゴ、背面には「PEANUTS SINCE 1950」の大きなバックロゴが入る。

ワインの前面には「PEANUTS ATHLETIC DEPARTMENT 1950」のシール風ロゴ入り


背面は「PEANUTS SINCE 1950」の大きなバックロゴで、本格カレッジムード


袖の裏地はメッシュ、身頃の裏側はコミックがプリントされた、こだわりのディテール


ネイビーは赤キャップのスヌーピーがバックに大きく描かれ、グリーンは胸元に「P」レタードのワンポイント入りで、それぞれ違うかわいさが楽しめる。

ネイビーはアーチ型のレタリングがプレッピーな雰囲気


裏地は、ピーナッツのコミックがプリントされた遊び心のある仕様。袖口はゴムで風の侵入を防ぎ、スナップボタンで着脱も簡単なので、秋口の肌寒い日のはおりものに活躍してくれそう。

■紫外線対策もばっちり！UVカットキャップ全3色

「ピーナッツ UVカットキャップ」(1500円)はワインとグリーン、ネイビーの全3色展開


3アイテムのうち、2026年6月15日(月)からいち早く店頭に並ぶのが「ピーナッツ UVカットキャップ」(1500円)。ワインには「PEANUTS ATHLETIC 1950」の円形エンブレム、ネイビーにはPEANUTSロゴと寝そべったスヌーピー、グリーンには「P」レタードとジョー・クールの刺しゅうがあしらわれている。KIDSのワンサイズで、紫外線が気になるこれからの季節のおでかけにぴったりだ。

グリーンの「ピーナッツ UVカットキャップ」(1500円)は、黄色の「P」レタードと、その横に立つちびスヌーピーの刺しゅうがポイント


スウェットとコーチジャケットは2026年8月上旬発売予定。まずは6月15日に登場するUVカットキャップを、夏のおでかけスタイルに加えてみては？

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