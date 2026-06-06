ラッピング01【漫画】本編を読む外国製の包丁やケトルなどが並ぶおしゃれなキッチン雑貨店の元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、仕事中に出会った珍しい出来事をSNSで描いている。今回は、ラッピングをしてほしいと頼んできたある客とのエピソードだ。レジでの会計時、1人の女性客から「ラッピングは有料ですか？」と聞かれた。店では購入した商品を無料でラッピングしている旨を伝えると、女性は「良かったー。じゃあ