「じゃあ一緒に」雑貨店で無料ラッピングを頼む女性客→直後に起きた予想外の展開に「レベル超えてるよ」とツッコミ殺到【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
外国製の包丁やケトルなどが並ぶおしゃれなキッチン雑貨店の元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、仕事中に出会った珍しい出来事をSNSで描いている。今回は、ラッピングをしてほしいと頼んできたある客とのエピソードだ。
レジでの会計時、1人の女性客から「ラッピングは有料ですか？」と聞かれた。店では購入した商品を無料でラッピングしている旨を伝えると、女性は「良かったー。じゃあ、ラッピングをお願いします」と、スポンジを購入した。
■「じゃあ、これも一緒に」紙袋から出てきた衝撃の品
店で購入した商品をラッピングするのは、全く問題ない。しかし、女性は「じゃあ、これも一緒に」と自分の紙袋をガサゴソさせ、大きなクッションを取り出してきたのだ。ラッピングを依頼された商品は、小さなスポンジ。一緒に巨大なクッションを梱包するとなると、サイズが全く合わない。
スポンジとクッションの大きさを比較して、「いやいやいや！一緒に、のレベルを超えてるよ！」と、オムニウッチーさんは心の中で激しく突っ込んだ。
■「トラブルの元になる」元店長が下した冷静な判断
このエピソードには、読者からも「世の中にはいろんな人がいますね」と呆れたコメントが届いている。実際にこのラッピング依頼を受けたのか聞いてみると、「もらった方が他店の商品をうちの商品だと思って、何かトラブルがあっても困るので、やんわりとお断りしました」と、きっぱり断ったという。
最近はラッピングが有料の店も多いため、まとめてもらえればお得だと考えたのだろう。クッションがメインのプレゼントであることは間違いないだろう。
現在オムニウッチーさんは、ブログ「独女日誌」でエッセイ漫画を掲載中だ。学生時代の話や、「10キロ痩せたら女になりました」「初めて付き合った人は〇〇でした」といった過去の恋愛エピソードを読むことができる。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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