もしかして助けてくれたの？【漫画】本編を読むこの世界では人間が、犬や猫などのペットを飼っている。しかし、逆にニンゲンが自分たちよりも上位生物に愛玩動物として飼われることになったら？そんな世界線を描く、ぴえ太(@camoy_ghost)さんの「ニンゲンの飼い方」は、人気を呼び続け、2026年7月15日には書籍「護・ニンゲンの飼い方」が発売予定となっている。ニンゲンが飼われる姿をみて、「見方が違えば、自分たちが飼っている