人間がペットとして飼われる異世界漫画!?「ウチのコもこんなふうに感じているのかも」と読者から反響続々【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
この世界では人間が、犬や猫などのペットを飼っている。しかし、逆にニンゲンが自分たちよりも上位生物に愛玩動物として飼われることになったら？そんな世界線を描く、ぴえ太(@camoy_ghost)さんの「ニンゲンの飼い方」は、人気を呼び続け、2026年7月15日には書籍「護・ニンゲンの飼い方」が発売予定となっている。ニンゲンが飼われる姿をみて、「見方が違えば、自分たちが飼っているペットはこんな世界に見えているのかも」という声が届く。
ただコンビニへアイスを買いに出かけただけだった。しかし気が付くと、そこは巨大なモンスターたちが暮らす異世界。この世界ではニンゲンは愛玩動物のような存在で、保護されたニンゲンはモンスターに飼われることになる…。そんな逆転した世界を描く「ニンゲンの飼い方」。読者からは「ペットもこんなふうに感じているのかもしれない」といった声も寄せられている。
作者のぴえ太さんに話を聞くと、当初から人間を飼う世界を描こうと考えていたわけではなかったそうで、「ニンゲンのことを教える人外なら飼育指導の方が話を広げやすいと思ったので、この世界観にしました」と制作の経緯を明かす。
本作は“ニンゲンの飼い方の取扱説明書”から漫画がスタートしているが「最初はニンゲンになれていない人外に教える図鑑みたいなものがあったらおもしろそうだと思って描きました」と振り返る。そこから世界観を掘り下げるうちに、現在の漫画シリーズへ発展したそうだ。また、作中でニンゲンが繊細な生き物として描かれている理由については、「人外側からしたらニンゲンは小さくてか弱い生き物の部類に入ると思った」と説明してくれた。
さらに、今後の展開については、「1人と1匹が手探りながらも交流していくのを描いていきたい」と話すぴえ太さん。異なる世界の存在同士がどのように距離を縮めていくのか、続きが気になるところだ。人間が飼われる側になったらどう見えるのかというユニークな発想から生まれた本作「ニンゲンの飼い方」。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ぴえ太(@camoy_ghost)
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