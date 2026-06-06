「◯◯までは東京派」という人に思わず「往生際悪すぎない!?」という女性。その人が言った◯◯とは一体どこ!?【漫画】本編を読む5コマ漫画を毎日投稿している伊東(@ito_44_3)さん。鋭い着眼点とテンポのよいオチで人気を集める創作ギャグ漫画の中から、今回は「東京と千葉の境目」をテーマにした作品を紹介する。コメント欄でも議論が白熱した話題作について話を聞いた。■人によって違う!?“東京との境目”千葉県民のマイルールお