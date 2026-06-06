大分の夏の訪れを告げる恒例の「おはよう野球」が開幕した。県内の職域チームなどが出場し、トーナメント方式で争う。試合は文字通り午前6時から始まる。筆者の所属するOBSチームは、5月23日に初戦を迎えた。 【写真を見る】時速140キロの打球が顔面を直撃…進化するバットの初速に私の反射神経はどう挑み、どう散ったのか草野球サードで体験したリアルな危機と“紙一重の奇跡” 小さな隙を抱えたまま