既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。【画像】わ…生々しい…結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：7枚）結婚しても失っていない「恋愛感情」調査は4月7〜9日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。10