既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】わ…生々しい… 結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：7枚）

結婚しても失っていない「恋愛感情」

調査は4月7〜9日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。10歳刻みで男女各50人の、計400人から有効回答を得ています。

「配偶者ではない他の異性にときめくことはある？」と質問すると、男性は54.0％が「ある」と回答しました。一方、女性は「ある」と答えた人は、25.5％にとどまりました。

次に、「理想の相手なら不倫関係になる可能性はある？」と聞くと、男性の36.5％が「不倫の可能性がある」と回答。女性は13.5％にとどまりました。

また、「結婚生活に配偶者への恋愛感情は必要？」と聞くと、男性は、「必要である」が24.5％、「どちらかといえば必要である」が41.5％で、合計66.0％が「必要」と回答。「どちらかといえば必要でない」「全く必要でない」は合計10.0％でした。

一方の女性は、「必要である」が26.5％、「どちらかといえば必要である」が28.5％で、合計55.0％が「必要」と回答しています。「どちらかといえば必要でない」「全く必要でない」は合計21.0％でした。

男女ともに過半数が、結婚生活に配偶者への恋愛感情は「必要」だと考えていることが明らかになりました。特に男性（66.0％）は、女性（55.0％）を11ポイント上回っています。

この結果について同社は、「配偶者以外にときめく可能性がある一方で、配偶者に対しても恋愛感情を求めている層が一定数存在しており、生活の中で家庭の『外』と『内』に複数の恋愛感情が併存しうる様子がうかがえます」と分析しています。

既婚者の皆さん、結婚生活に「恋愛感情」は必要だと思いますか……？

