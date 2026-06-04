将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負の第1局が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で指され、藤井棋聖が勝利して防衛7連覇に向けた好発進を切った。【映像】藤井棋聖が先勝を飾った瞬間の表情振り駒で藤井棋聖の先手番で始まった注目の開幕局は、相居飛車の立ち上がりから後手の服部七段が序盤で工夫を見せる展開とな