三丁目いちこさんの漫画「介護なんてしていない嫁のつぶやき」シリーズが、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む義父と義母を介護した経験のある作者。怒りっぽくなった義父や、幻を見ているようだった義母に対して、「当時の自分の対応は、正解だったのだろうか…？」と振り返る内容で、読者からは「知りませんでした」「勉強になります」「こういう考えもあるんですね」などの声