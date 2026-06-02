三丁目いちこさんの漫画「介護なんてしていない嫁のつぶやき」シリーズが、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

義父と義母を介護した経験のある作者。怒りっぽくなった義父や、幻を見ているようだった義母に対して、「当時の自分の対応は、正解だったのだろうか…？」と振り返る内容で、読者からは「知りませんでした」「勉強になります」「こういう考えもあるんですね」などの声が上がっています。

“認知症への理解”が、心を少し楽にする

三丁目いちこさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。2020年に義父を介護した記録をまとめた「ひろぽと暮らせば」（ワニブックス）を出版しました。三丁目いちこさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

三丁目いちこさん「義両親を2人とも見送って、介護生活からしばらくたちました。最近になってまた、『あのとき、もっと他にいい方法はなかったのかな、もっとああすればよかったのかな、自分のしたことは合っていたのかな』と、考えることがあります。その思いから、現在介護中の方や認知症の症状で不安を感じている方に、『うちはこうだったよ』という事例をお伝えすることにしました。共感していただいたり、比較していただいたりして、少しでも安心材料になれば…と思っています。認知症の症状に理解があれば、いざ家族がそうなってしまったとき、『ああ、これがうわさのあれか〜』と受け止められるかもしれません。そうなってくだされば、うれしいです」

Q.介護中のことを思い返して、改めて思うことはありますか。

三丁目いちこさん「一番に思うのは、やはり介護はチームでするべきだということです。義父『ひろぽ』のときは、義母『チャコさん』を中心にそれぞれの役割を分担して、負担を減らすことで介護に余裕があったように思いました。

一方、義母チャコさんが認知症になったときは、娘たちも独立し、夫も単身赴任中。私がマンツーマンで対応しており、負担が全て私だったので、本当に大変でした。症状の違い、男女の違い、環境や年代など、義父母でいろいろ違いはありましたが、義父ひろぽの介護のときは、すぐ他の人にバトンタッチしたり、共有したりできていたので、チーム介護のありがたさが身にしみています」

Q.現在介護をしている方々に、アドバイスやメッセージはありますか。

三丁目いちこさん「『あんなにしっかりしていたお母さんが、立派だったお父さんが、こんな病気になるはずない！』と、認知症の症状を認められなくて、悲しくなったり、叱ったりしてしまう方も多くいらっしゃるかと思います。1人で抱え込まず、家族やケアマネさんに相談したり、介護をしている知り合いの方の話を聞いたり、SNSなどで発信されている認知症の方の姿に目を逸らさず見てみたりしてください。少しでも認知症について理解を深めることで、関わり方が違ってくることは確実です。

実際私も、家族や職場の同僚や友人に、義両親の話を面白おかしく話すことでストレス発散していました。話すことや相談することは決して恥ではありません。聞いた人は将来の自分に役に立ちますし、話した人はスッキリしますし、むしろWin-Winだと思うんです」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

三丁目いちこさん「共感してくださるコメントもたくさんありましたが、印象に残ったのは、『怒りの矛先を向けられるのは、一番頼りにしている人、つまり“介護の勲章”“金メダル”をもらったのだ』という投稿に対して、『自分もつらい目にあったけれど、金メダルだったんだ』『こういう症状を知っていれば、もう少し優しくできたのに』『泥棒扱いされたけど、こう考えると許せる』などのコメントです。

また、その（3）の投稿で描いた『レビー小体型認知症』については、『それも症状だったの？』『うちも幻を見ていました』など、ご自分の体験について教えてくださる方や、『これからに備えられる』など、たくさんのコメントをいただきました。

こうして発信することで、介護する側にとって少しだけでもお役に立てたような、うれしいコメントが多かったです」