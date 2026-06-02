株式会社いーふらんが展開する買取専門店「おたからや」は、2026年6月1日（月）より全国で放映開始となる新CMの公開を記念し、「おたからや 新CM発表会」を開催しました 。 イベントには、CMキャラクターを務めるダチョウ倶楽部の肥後克広さん、寺門ジモンさん、キンタロー。さんに加え、今年から新たにメンバーに加わった純烈（酒井一圭さん、白川裕二郎さん、後上翔太さん）の計6名が登壇 。総勢200名のエキストラとともに撮影さ