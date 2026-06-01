新しいコースで今年11月に開催される大分国際車いすマラソンの大会事務局が1日、設置されました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソン大会事務局開設エントリー受け付け開始 1日は、大会を運営する事務局が大分県庁に開設され、実行委員長を務める県の首藤丈彦福祉保健部長が「世界最高峰の大会として万全の準備を進めてもらいたい」とあいさつしました。 今大会ではこれまでの県庁前スタート、ジェイリ