勝利後のハイタッチ…突如振り向いたゲレーロJr.から珍指令ブルージェイズ・岡本和真内野手に“珍指令”が出ていたようだ。26日（日本時間27日）から始まっていた本拠地でのマーリンズとのシリーズ中、試合に勝利後の映像をMLB公式X（旧ツイッター）が29日（同30日）に公開。ブラディミール・ゲレーロJr.内野手から話しかけられ、言われた通りに行動する姿にファンも爆笑している。MLB公式Xは「ブラディミール・ゲレーロJr.が