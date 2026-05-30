[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第1戦](パナスタ)※16:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 4 中谷進之介DF 19 池谷銀姿郎DF 21 初瀬亮DF 67 佐々木翔悟MF 23 デニス・ヒュメットMF 27 美藤倫MF 32 吉原優輝MF 38 名和田我空MF 97 ウェルトンFW 42 南野遥海控えGK 22 一森純DF 5 三浦弦太DF 47 中野伸哉MF 10 倉田秋MF 36 山本天翔MF 44 奥抜侃志FW 17 山下諒也FW 35