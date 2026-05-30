ウェイブダッシュ（東京都千代田区）が運営する地域応援サイト「生活ガイド.com」が、「全国住みたい街ランキング2026」を発表しました。【1〜10位】全国住みたい街ランキング2026トップ10を見る！「全国住みたい街」トップ5は昨年とどう変動した？調査は2025年4月1日〜2026年3月31日、同社サイト会員1万2789人を対象に、インターネットで行われました。5位は「港区（東京都）」、4位は「大阪市（大阪府）」、3位は「札幌