料理研究家で管理栄養士の藤井恵さんは、家族の血圧が気になり始めたことをきっかけに、普段から減塩を意識するようになったそう。藤井さんの減塩調理には、塩分をひかえてもおいしくなる、ちょっとした工夫があります。今回は、せいろで主菜と副菜を2品同時につくれる「減塩せいろレシピ」から、チキンハンバーグ献立を紹介します。※ この記事は『からだいたわり減塩ごはん』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集していま