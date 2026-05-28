岡本は28日の試合で死球を受けていた【MLB】Bジェイズ 2ー1 マーリンズ（日本時間28日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に「5番・三塁」で出場し、第3打席で11号の決勝ソロなど2打数1安打、1打点だった。本塁打の前、4回の第2打席では死球を受けており、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が激怒する一幕もあった。不穏な空気が漂ったのは4回2死一塁の場面だ