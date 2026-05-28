青切符制度が導入されて、もうすぐ2か月。県内の様子について、自転車を利用している町の人に現状を聞いてみると…？ （街の人は）「（自転車だと）あまり今まで気にしなかったけれど、一時停止の場所があったら書いてある、止まらないとと思う」「みなさん（一時停止の場所で）止まっていて、前よりは増えたかなと」 （街の人は）「気を付けますね、信号をよく見るし、右左をよく見るし」 （街の人は）「左側とか