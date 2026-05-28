県内の美術愛好家グループによる洋画の作品展が、5月28日から徳島市で開かれています。この作品展は、県内の美術愛好家らでつくる「徳島アート21」が毎年開いています。徳島の自然を愛し育まれた文化を基礎とした美術創作を続けていて、会場の阿波銀プラザには、会員25人の油彩や水彩の洋画作品約50点展示されています。阿南市の大津憲文さんの作品、JR辺川駅近くのスイレン畑を描きました。一面がスイレンに埋め尽く