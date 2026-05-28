6月5日に開幕する県高校総体。フォーカス徳島では、シリーズで注目校や選手を紹介しています。最終日の5月28日は、ここ数年、全国でも結果を残し勢いにのる「城ノ内中等教育学校・フェンシング部」です。 城ノ内中等教育学校フェンシング部。創部から約40年、高校生にあたる後期課程では現在、男子2人、女子9人の11人が日々技を磨いています。 チームは今、かつてない勢いにのっています。2026年3