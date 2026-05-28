新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて５月22日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#86を生放送。今回はMCのハライチ・岩井勇気、アシスタントの徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストにアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』で主演を務める金元寿子、アニメ『淡島百景』で主演を務める中林新夏の２名を迎え、話題の春アニメの裏側や出演者の素顔に迫る企