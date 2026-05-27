みなさんは、あすから気象庁が発表する大雨警報などの情報が大きく変わることをご存じですか？ （街の人）「ニュースでちょっとだけ聞いたことある。慣れていくしかない」 （街の人）「今初めて知った。何が変わるんだろう」 （街の人）「知らない。周知していたらみんな助かると思うが」「知らせないと動けないので、知らせることが大事」 時には命にもかかわる重要な情報、いったい何が新しく変わるの