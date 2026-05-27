6月5日に開幕する県高校総体、フォーカス徳島では、シリーズで注目校や選手を紹介しています。2回目の5月27日は、穴吹高校少林寺拳法部です。部員はわずか2人。仲間として、時にライバルとして二人三脚で大会に挑む、その姿にカメラが迫りました。 （穴吹高校少林寺拳法部 3年・篠原萌笑 選手）「何かは習いごとしないとなと、お母さんと話していて」「いとこが（少林寺拳法）やっていたから、見学に行ってやろう