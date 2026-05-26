一年をとおして使えるキャベツを、新たな発想でおいしく味わう副菜のアイデアを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ゆでたキャベツをアレンジしたレシピ「キャベツのカレーコールスロー」「キャベツとちくわマヨ」は、お酒のおつまみにもぴったりです。1：コールスローをカレー粉でアレンジ定番のさっぱり味がピリッとスパイシーに変身！●キャベツのカレーコールスロー【材料（4人分）