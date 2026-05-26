一年をとおして使えるキャベツを、新たな発想でおいしく味わう副菜のアイデアを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ゆでたキャベツをアレンジしたレシピ「キャベツのカレーコールスロー」「キャベツとちくわマヨ」は、お酒のおつまみにもぴったりです。

1：コールスローをカレー粉でアレンジ

定番のさっぱり味がピリッとスパイシーに変身！

●キャベツのカレーコールスロー

【材料（4人分）】

キャベツ 1／4個

【つくり方】

A［酢大さじ4 サラダ油大さじ2 砂糖大さじ1と1／2 塩大さじ1／2 カレー粉小さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2］パセリ（みじん切り） 少し

（1） キャベツは太めの千切りにし、熱湯でさっとゆでてザルに上げる。

（2） ボウルにAを混ぜ合わせ、（1）の水気をきって加え、全体を混ぜ合わせて30分以上おく。器に盛り、パセリをふる。

2：辛味がくせになるおつまみおかず

ちくわを入れることで、満足感も風味もアップ！

●キャベツとちくわマヨ

【材料（4人分）】

キャベツ 1／4個

ちくわ 4本

塩 少し

A［マヨネーズ大さじ4 薄口しょうゆ、辛子各小さじ1］

いりゴマ（白） 適量



【つくり方】

（1） キャベツは短冊切りにし、熱湯でさっとゆでてザルに上げる。塩をふって冷まし、水気を絞る。ちくわは長さを半分に切り、細切りにする。

（2） ボウルに（1）を入れ、Aを加えてさっとあえる。器に盛り、ゴマをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう