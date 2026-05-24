[5.24 J1百年構想リーグ EAST第18節](味スタ)※14:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 4 林尚輝DF 6 宮原和也DF 15 鈴木海音MF 7 松橋優安MF 8 齋藤功佑MF 10 森田晃樹MF 14 福田湧矢MF 16 平川怜MF 23 深澤大輝FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 5 井上竜太DF 22 内田陽介DF 35 田邉秀斗MF 24 仲山獅恩MF 30 川村楽人MF 40 新井悠太FW 27 白井亮丞FW 45 寺沼星文監督城福浩[横浜F・マ