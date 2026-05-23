ZARDのアコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞が10月、東京と大阪にて開催される。アコースティックライブ開催はデビュー35周年を迎えた2026年2月10日にアナウンスされていたが、このたび、会場、日程、バンドメンバーなどの詳細が発表されたかたちだ。二度の無観客公演を経て、2025年に有観客実施された本アコースティックライブは、今年もビルボードライブにて有観客で行われる。日程は、10月15