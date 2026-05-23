読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！久しぶりに高校時代の友だちと再会し、楽しい時間を過ごすはずだった女子会。しかし、ささいな会話をきっかけに友だち同士のマウント合戦が始まり、思わぬトラブルへと発展してしまいます。和やかだった久々の女子会が一変高校時代の友だちと久しぶりに集まり、カフェで女子会を開いたときのことです。当時はとても仲がよく、久々の再会を楽しみにしていた私。最初は昔話に花が咲