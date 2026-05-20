音楽プロデューサー“けんたあろは”として活動する清野研太朗が、新曲「インマイハート」を本日リリースした。同楽曲は、悩みを抱えるすべての人の背中を強く押す応援歌だという。さらに、夢を追い求める少年と、それを応援する親の心情や日常を、サッカーチームとのコラボレーションにより実写化したMVも公開された。今作の物語は、先週公開された「異世界協奏曲」とつながっており、「異世界協奏曲」では父親目線、「インマイハ