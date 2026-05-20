LANAが、新曲「Drama Queen」を本日リリースした。本楽曲は、東京の夜にダイブし、ディスコファンクサウンドに踊り狂うような、歌謡の懐かしさと新世代の勢いが一挙に押し寄せる1曲に仕上がっているという。今作はTinderの2026年ブランドキャンペーンソングとして、既に4月よりLANA主演のWeb CMが公開されており、LANAの自身最大規模の＜LANA LIVE TOUR 2026＞でも披露されていた。さらに、先日より渋谷や原宿各所でLANAとTinderの