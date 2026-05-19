【OSHI WORKS 真崎 杏子】 11月 発売予定 価格：8,800円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS 真崎 杏子」を11月に発売する。価格は8,800円。 本製品は、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場する「真崎 杏子」を、世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスしたフィギュアシリーズ「OSHI WORKS