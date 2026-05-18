スーパーマリオでおなじみ「ヨッシー」だけのとってもかわいいキャンペーンが始まるよ〜！（写真）5/19スタート♪【ファミマ】かわいいヨッシーグッズ2026年5月19日（火）より全国のファミリーマート約16,400店舗で始まるのは、Nintendo Switch 2ソフト 『ヨッシーとフカシギの図鑑』のキャンペーン。かわいいヨッシーグッズの販売や、対象商品購入でもらえるオリジナルグッズなど、気になる内容をポイントごとにチェックしました