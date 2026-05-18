菊池涼介の走塁で相手を翻弄広島の菊池涼介内野手が18日、敵地で行われた阪神戦の4回、高度な走塁テクニックでフィルダースチョイスを誘い、チームを救った。“神走塁”にファンからも「何でこうなった？」「神プレーすぎやろ」などと驚きと称賛の声が上がっている。0-0で迎えた4回、広島は先頭の大盛穂外野手が右前打で出塁するも、菊池の打席で牽制死。しかし、その後に菊池が四球を選び出塁した。続く小園海斗内野手が快音