巨人の平山功太が激走でチーム5連勝に貢献■巨人 4ー3 DeNA（16日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が16日、東京ドームで行われたDeNA戦に「1番・右翼」で先発出場した。22歳の若武者は同点の7回に中前打で出塁するとプロ初盗塁で二塁へ。その後三塁へ進むと、内野ゴロの間に好走塁で決勝の生還を果たした。お立ち台では笑顔を見せたのだが、ベンチ裏では明るい表情はすぐに“消えて”いた。「自分の中でイメージして、打つと