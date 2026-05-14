ワコール発のファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、独創的なデザインで人気を集める「beautiful people（ビューティフルピープル）」が初のコラボレーションを実現♡2026年5月29日（金）より、カップインタンクトップとカップインドレスを発売します。下着の構造を“見せる”という新発想を取り入れたデザインは、ファッション性と快適な着心地を両立。1枚でおしゃれに決ま