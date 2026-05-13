スパイ・窃盗・テロへの悪用も懸念される新型AI「クロード・ミュトス」をめぐり、チームみらい党首の安野貴博氏は、安全保障のためにも日本は早急にアクセス権を確保すべきだと危機感を示した。 【TVer】「AIロボットが暴走する未来は？」ほんこんの不安にチームみらい党首が語った“本当に怖いこと” 番組では、アメリカのアンソロピック社が開発した新型AIモデル「クロード・ミュトス」を紹