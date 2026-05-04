【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが4月24日にリリースした2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル「CELEBRATION」に対して、世界中のメディアから称賛が相次いでいる。 ■「グローバル影響力を再び証明したグループ」（アメリカ『ELLE』） 「CELEBRATION」は、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加した楽曲で、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃え