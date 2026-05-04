新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、乃木坂46のデビュー14周年を記念したライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を５月19日（火）〜21日（木）までの３日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを５月３日（日）より販売開始した。 『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、東京ドームにて開催される３DAYS公演で、同会場での開催としてはグループ史上最長となるバースデ