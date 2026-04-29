連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア福岡堅樹インタビュー（後編）◆福岡堅樹・前編＞＞現在医学部6年生「運動ってこんなにしないものなんだ」◆福岡堅樹・中編＞＞30代で医師を目指す元ラグビー日本代表の勉強法ラグビー元日本代表のレジェンド・福岡堅樹は現在の本分である医学の道に邁進しながらも、埼玉ワイルドナイツのアンバサダーとして、ホストゲームの場内放送でわかりやすいプレー解説を行なってい