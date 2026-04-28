山形県内で去年、特殊詐欺の被害額が10億円を超えたことを受け28日、被害防止を目的とした協定を山形警察署と日本郵便が結びました。協定の締結式には、山形警察署の板垣敦士署長と山形南郵便局の添田由治局長、山形鈴川郵便局の三澤良美統括局長が出席し、署名を取り交わしました。協定では、山形市と山辺町、中山町にある49の郵便局が、特殊詐欺被害の防止活動や災害が発生した時の情報共有といった活動に、山形警察署と協力して