インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社は、“応援の循環でささえあえる社会”を目指し、社会の中に大きな応援団を作るべく活動する一般社団法人I&Othersと共同で全国の働く20 代〜60代男女500名を対象に「働く男女の疲れとケアに関する調査」を実施。幅広い世代の働く男女に対し、現在の疲労度や疲れへの対処法、疲れを実感するタイミングなどを聞いた。まずは身体と心、それぞれ今疲れ